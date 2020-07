green

A propósito del mencionado contagio que sufrió la familia de la también presentadora, que ya dio negativo para COVID-19, una usuario le comentó que la enfermedad era una “simple gripa”, por lo tanto, nadie moría por el contagio “y mucho menos los famositos”.

Además, la mujer le escribió a Daniella Donado que esperaba que no le estuvieran “pagando por engañar a la gente”, es decir, por decir que tuvo el virus en su sitema, y sugirió que le dijera a todos “que no es nada”.

Ante el mensaje, la actriz le respondió con evidente enojo:

“Que no te toque ver para creer, mi amor. Ya que no tienes miedo, ¿por qué no vas a la clínica y ayudas? Allá necesitan colaboradores, eso sí, sin traje de protección, ya que todo es mentira”.

Luego, la mujer insistió con el tema de que Daniella fue remunerada económicamente para decir que tuvo coronavirus y la llamó “terrorista”; además, aseguró que tanto ella como toda su familia estaban disponibles para apoyar a cualquier UCI.

“Usted sígase lucrando con la gripita. […] No se muere nadie de COVID-19, no se engañe”, añadió la seguidora, por lo que Donado pidió su número para enviarla a un centro médico que necesite de su apoyo y hasta sugirió que su cuenta era falsa.

Aquí, el acalorado intercambio de mensajes: