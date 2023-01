La actriz Angélica Rivera, reconocida por su papel en la telenovela ‘Destilando amor’ en donde interpretaba a Teresa Hernández, más llamada como ‘La Gaviota’, fue tendencia en redes sociales luego de la publicación de una foto en la que se veía muy retocada según los internautas.

La mexicana paralizó con su belleza, pero las opiniones en los comentarios de la fotografía estuvieron muy divididas, pues mientras unos la elogiaban otros tantos la criticaban fuertemente.

¿Retocaron fotografía para rejuvenecer a ‘La Gaviota’?

El maquillador, Víctor Guadarrama, arregló a la exesposa del exgobernador Enrique Peña Nieto y subió en su cuenta de Instagram una imagen en la que el rostro de Angélica Rivera se ve rejuvenecido, por lo que algunos fanáticos aseguraron que la fotografía estaba editada.

Si bien es cierto que los personajes públicos se exponen a los comentarios de los seguidores, buenos o malos, también que es una situación compleja de manejar y más cuando son motivo de crítica por circunstancias que pueden no ser ocasionadas por ellos mismos.

Pues en algunos casos las fotografías son editadas, ilustradas o maquilladas fuera del contexto autorizado o solicitado por los famosos, tal como lo expresó la reconocida ‘tiktoker’ dominicana Chiky Bombom, en el programa de Telemundo, Hoy Día.

“Me tocó vivir una experiencia de una persona que me maquilló, me tomó una fotografía y la edito, pero editada, que yo misma no me estaba reconociendo”, contó.