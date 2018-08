En una imagen compartida en la cuenta de Instagram de Orión, en donde el niño sale acompañado de Layla, la golden retriever, y también su papá con el animal hay una descripción que cuenta:

“Cuando papito se fue a @exatloncolombia muchas personas se angustiaron por su ausencia, lo que no sabían es que él y yo teníamos un pequeño secreto, él me decía que Layla me estaría esperando, que ella me cuidaría y no tendría nada que temer mientras él volvía”.