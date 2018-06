HOSTIGAMIENTO: Creo que este también es un tema y acusación muy seria, he visto amigas y familiares, hostigadas por mensajes diarios insultándolas. Acepto los mensajes que le envíe, unos con rabia acepto al recibir la información de con quien viajaba de Madrid a Barcelona, y creo q es entendible q luego de pedirle la mano a tu mujer, a las semanas te enteras de esas cosas. Otro donde me informaban que estaba todo el día con un futbolista en el carro rumbeando, que hombre no le duele ? Que un carro q regalo monten otro en el apenas terminando? Los otros son solo sobre el carro, pues a diferencia de lo que decía un medio virtual Vallenato, yo a ella no lo quite nada, amoblé totalmente su apartamento y nada se lo quite, la bicicleta y menos el carro pues esta en crédito y dos días antes de ir a España, quedamos en que ella seguía pagando las cuotas, y un día antes de sus vídeos me escribe que lo devuelve al Consecionario porque no se ve en la capacidad de pagarlo. No hay chats, ni llamadas, porque en ninguno de esos medios nos tenemos, así que no comprendo el hostigamiento.

