‘Estiwar G’ uno de los participantes más recordados del programa de cocina de RCN, ‘Masterchef’, relató que vivió un duro momento durante un recorrido probando comida, que en sus redes sociales vende como el ‘toxitour’.

El ‘influenciador’, quien confesó que tuvo un miedo que casi lo priva de una de las oportunidades más valiosas de su vida, respondió a un seguidor que le preguntó si alguna vez se había intoxicado. Según contó, sí le pasó, cuando grabó en Corabastos.

El creador de contenido les contó a sus seguidores que al día siguiente de la grabación del video amaneció enfermo, producto de la ingesta desmesurada de una extensa cantidad de comidas rápidas que venden en la central de abastos.

El ‘influencer’ contó que, luego de ese incidente, ahora hace sus videos por partes, para evitar complicaciones estomacales por las comidas que suele degustar.

“¿Exponer la vida por ‘likes’? No aguanta. Desde entonces hago mi recorrido probando de a poquitos y no me lleno”, dijo sobre su táctica para no enfermarse.