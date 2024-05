La muerte de Ómar Geles sigue dando de qué hablar en el país y en Valledupar se le rinden múltiples homenajes al artista que compuso decenas de éxitos con los que han gozado muchos colombianos.

(Lee también: “Noble y de corazón grande”: así recordará Diego Daza a Ómar Geles)

Precisamente, su esposa, Maren García, ha publicado una última foto en redes sociales dándose un beso con Ómar Geles; sin embargo, lo que más sorprendió fue el desconsolador mensaje que acompañó la imagen, pues la mujer se mostró devastada por cómo está enfrentando el duelo de la repentina partida.

“Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero de mi vida. Mi vida entera, jamás imaginé esto, mi amor. Estoy muerta en mi vida, amor. No sé qué hacer, no sé qué voy hacer amor sin ti, mi vida, mi lindo, mi amor bonito. Lo mas hermoso del mundo, el ser humano más hermoso del mundo. Te amo, te amo, te amo, te amo, me estoy muriendo sin ti, mi amor, no tengo fuerza, no tengo fuerza. Dame esa fuerza por nuestros 3 chiquitos”, dijo la mujer en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maren Garcia (@maren.garcia)

Cómo han sido los homenajes a Ómar Geles en Valledupar

En la plaza principal de la ciudad reposa su féretro en capilla ardiente y allí han llegado familiares, amigos, cantantes y seguidores del artista para darle un último adiós. En redes sociales se han mostrado videos e imágenes de los homenajes, los cuales han conmovido a los amantes del vallenato.

Por ejemplo, cantantes como Silvestre Dangond viajaron a última hora a Valledupar para despedir a su amigo y ante todo el público, el intérprete cantó ‘A blanco y negro’, la canción con la que Ómar Geles quería que lo recordaran si algo le llegaba a pasar.

Lee También

Otros como Élder Dayán, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Miguel Morales también tomaron el micrófono, interpretaron canciones y lanzaron mensajes conmovedores recordando al compositor.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.