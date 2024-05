Con el corazón roto siguen la mayoría de habitantes de Valledupar ante la repentina muerte del cantante y compositor Ómar Geles, quien falleció el pasado 21 de mayo a sus 57 años mientras hacía deporte. En la capital del Cesar se llevan a cabo varios homenajes en los que han participado sus familiares, amigos, seguidores y artistas más cercanos.

Precisamente, en medio del evento en la plaza principal de la ciudad, varios cantantes como Silvestre Dangond, Iván Villazón, Miguel Morales y otros más le rindieron un homenaje a Geles, entonando sus icónicas canciones y dejando sentidas palabras para conmemorar el legado del icónico compositor.

Qué dijo Élder Dayán sobre Ómar Geles y Diomedes Díaz

Sin embargo, en medio del homenaje hubo un momento conmovedor y tiene que ver con Élder Dayán Díaz, famoso cantante e hijo de Diomedes Díaz, el artista más grande que ha tenido el vallenato y quien, precisamente, compartió en vida con Ómar Geles, que además le compuso varias de sus canciones.

Dayán comparó el fallecimiento de Geles con el del ‘Cacique’, quien partió de este mundo el 22 de diciembre de 2013, en un hecho que conmocionó al país, tal y como ha sucedido con el exmiembro de ‘Los Diablitos’.

“Ómar Geles se lleva en sus manos medio folclor vallenato, quizás más y hoy les digo, para mí se volvió a morir Diomedes con la muerte de Ómar. Qué viva mi negro de oro”, dijo el hijo del ‘Cacique’ entre lágrimas.

Finalmente, Dayán contó una anécdota que le quedó con Ómar Geles en su último encuentro, el pasado fin de semana durante el concierto en el estadio El Campín y ante más de 40.000 personas.

“Gracias a Silvestre que nos unió a todos en Bogotá. La última frase que me dijo saliendo del restaurante fue ‘usted no se va a ir de aquí sin llevarse mi canción’ y precisamente me la dio. ‘Yo no sé si la escuché, pero grábela con sentimiento’, me dijo”, agregó el cantante.

