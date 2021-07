Esperanza Gómez no se declara como una gran seguidora del fútbol ni tiene ningún equipo favorito, pero apoya a la Selección Colombia y le gusta ver a los jugadores de la ‘Tricolor’ dándolo todo por la representación del país, así como lo hace ella en otra industria.

En una charla con Supertrending, de RCN, la actriz reveló que es “buena con las pelotas, pero no de fútbol”, aunque en su vida estudiantil le gustaba jugar fútbol, así no supiera nada de las reglas y solo “pateaba el balón”.

Esperanza Gómez elige a Reinaldo Rueda por su pícara sonrisa

La mujer que está regalando becas para los jóvenes colombianos respondió a una actividad que le hicieron en ese medio de comunicación. Ella debía elegir entre Reinaldo Rueda y José Pékerman y, aunque dijo desconocer quienes eran, decidió quedarse con el colombiano.

“Me parece más pícaro él (Rueda). Tiene una sonrisa más pervertida, malosa. (¿Qué le haría?, le preguntaron) Yo no, más bien, qué me haría él a mí. Que se me enseñe a jugar mejor con las pelotas de fútbol”, dijo entre risas la modelo.

Aunque le preguntaron si el entrenador vallecuacano ‘aguantaría’ como ‘sugar daddy’, ella recordó que ya tiene uno y que además tiene dos matrimonios, así que otro hombre en su vida no tiene mucho espacio.

Esperanza Gómez aconseja a los jugadores de la Selección Colombia

La ‘Tricolor’ se prepara para su partido en los cuartos de final de la Copa América, pero de eso poco sabe la actriz que francamente respondió sobre el poco valor que tiene en su vida y en su entorno este deporte.

“Cuando juega Colombia quiero que gane y les vaya bien, pero no sé nada. A mis parejas no les gusta y no hay un plan. Uno fue basquetbolista y el otro le gustan más los motores, yo me voy más por ese lado también”, dijo.

A pesar de ello, Esperanza Gómez les dio un consejo a los futbolistas que están en competencia actualmente y les pidió que se abstengan de encuentros íntimos antes un partido, aunque la realidad es que no lo pueden hacer porque están aislados de todos en Brasil.

“La teoría de varios sicólogos es que el sexo es una gran terapia para la relajación, pero a los jugadores de todo tipo, normalmente, les dicen que no pueden tener relaciones antes de los partidos. La verdad es que cuando uno las tiene quema aproximadamente 800 calorías y esas las requieren para jugar. Entonces, esa noche antes del partido se quedan juiciosos, relajados, un buen baño, pero nada de relaciones porque pierden la energía que necesitan para correr en la cancha”, expresó.

Además de eso, Esperanza Gómez eligió a Dávinson Sánchez como uno de los hombres más atractivos de la Selección Colombia y recordó que una de sus parejas es de tes negra. “Tiene unas facciones muy lindas”, dijo sobre el defensa caucano.

Estas fueron las palabras de Esperanza Gómez hablando de Reinaldo Rueda y de la Selección Colombia, un tema al que poco se ha referido en su carrera profesional: