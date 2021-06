Fredy Guarín está cumpliendo 35 años y mientras que dan a conocer si vuelve o no a jugar con Millonarios, en la memoria de los colombianos están los buenos momentos con la Selección.

Aunque el jugador no ha aparecido en redes sociales en su cumpleaños, en el programa de Caracol Radio sí recordaron sus declaraciones sobre la felicidad que le provocó jugar el Mundial del 2014, uno de los mejores momentos en la historia de la ‘Tricolor’.

Fredy Guarín dice que ellos fueron la mejor generación de Colombia

Aunque en el programa deportivo no dieron a conocer de cuándo son las palabras, ellos decidieron traerlas como tema de conversación luego de que hace unas semanas otros jugadores como James Rodríguez, Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez salieran a criticar a los exfutbolistas que ahora trabajan en medios de comunicación.

“Siempre creí que esa fue la generación que le cambió el fútbol y el nombre a Colombia. La generación que puso a Colombia a otro nivel, no solo en lo futbolístico sino como país, en la imagen. Esa generación se merece todo”, dijo Fredy Guarín en su momento, aunque no provocó tanta polémica.

Actualmente, el boyacense está alejado de las canchas, comparte tiempo en su familia y aunque sigue a los partidos de la Selección Colombia, está alejado de las redes sociales, los medios de comunicación y solo ha publicado videos montando a caballo.

A Juan Felipe Cadavid no le gustó lo que dijo Fredy Guarín

Luego de mostrar esas palabras en el inicio del programa de este 30 de junio, el periodista bogotano, que ha sido gran defensor de futbolistas como James Rodríguez y Falcao García, expresó su desacuerdo con lo que dijo Fredy Guarín.

Además de elogiar al todavía volante de Millonarios diciendo que “es uno de los mejores futbolistas de la historia de nuestro país”, Cadavid expresó que lo que hizo Guarín fue pasar por encima de una generación exitosa como la de los 90’s, que fue a tres mundiales seguidos, aunque no llegó tan lejos como ellos.

“Yo no sé hasta que punto su generación, esta que todavía estamos disfrutando ya el final, fue la que puso a Colombia a nivel mundial. Yo creo que no está bien ningunear a una generación como la de los 90’s, que lo hizo a una escala menor porque era una situación diferente en el mundo del fútbol”, señaló.

Esa misma polémica es la que se ha desatado en varias oportunidades porque los futbolistas que participaron en el Mundial del 2014 han sentido las críticas de sus antecesores, aunque hombres como Freddy Rincón no les prestan mucha atención a esas molestias y sigue dando su opinión con tranquilidad.

“Lo hecho por los Valderrama, los Rincón, los Asprilla, los Valencia, los Higuita, no sé. No había escuchado a Guarín hablando así, pero me parece demasiado arrogante ningunear así a la otra generación“, sentenció Juan Felipe.