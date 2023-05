Desde que la antioqueña hizo su debut en el noticiero de Caracol Televisión se convirtió en una de las comunicadoras más queridas del país, ya que su estilo y autenticidad la han hecho destacarse en su medio.

Pese a que en sus redes sociales suele recibir comentarios muy positivos, hay usuarios que le lanzan críticas y señalamientos. Pero no todo está relacionado con la forma en la que presenta sus informes, pues hay quienes se meten con su aspecto físico y aseguran verla muy diferente con el paso del tiempo.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro […]. Yo no les juzgo nada”, se quejó recientemente Zapata en su cuenta de Twitter.

La comunicadora ha mencionado en reiteradas ocasiones que nunca se ha sometido a procedimientos estéticos. De hecho, en una oportunidad reconoció que lo único que se ha hecho es un diseño de sonrisa debido a que se quebró los dientes en un accidente.

Sin embargo, este jueves explicó que sí hubo un cambio en su rostro, el cual no necesitó de una intervención quirúrgica.

“No me he hecho ningún retoque estético. Debí ir donde una muy buena Dermatóloga a que me ayudara a eliminar unas manchas que me salieron en el rostro de un momento a otro”, afirmó Zapata en su Twitter.

