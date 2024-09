Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más queridas de Colombia por parte de los televidentes por su manera de ser y por la cercanía que mantiene con sus seguidores.

A muchos les causa curiosidad su vida y la manera en la que ha logrado llegar hasta donde está, una de las mujeres más reconocidas de Caracol Televisión luego de tener que luchar para poder estudiar y lograr un puesto en dicho canal.

Sin embargo, poca experiencia tiene Zapata en el ámbito del amor, no porque no haya tenido personas a lo largo de su vida, sino porque no ha formalizado nunca una relación.

Érika Zapata habla de su soltería y de Amor y Amistad

Hace poco decidió pronunciarse en sus redes sociales sobre la fecha importante que se acerca para quienes tienen pareja:

“Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido nada. He tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante. La soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros”.

En redes sociales, varios seguidores se pronunciaron y hasta le dieron la razón afirmando que las personas, a veces, pueden ser muy complicadas, sobre todo en las cuestiones del amor.

“Así es linda. No te pierdes de nada”, “exactamente, no se ha perdido absolutamente de nada. La felicito”, “los logros llenan lo que sea”, “uy sí, quédate así, disfruta de la vida”, afirmaron algunos usuarios de Internet.

