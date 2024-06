La comunicadora ha sido reconocida en la televisión nacional por su talento y autenticidad para contar historias a través de sus reportajes y crónicas, pero no se siente completamente realizada.

En varias entrevistas comentó que nunca ha tenido novio por sus compromisos académicos y laborales, ya que le han consumido mucho tiempo.

Hace poco, estuvo en una charla con su colega Vaneza Peláez hablando de algunos aspectos de su vida, entre los que estaba el sentimental, y reveló que tener un enamorado es uno de sus sueños.

“Encontrar una pareja, yo nunca he tenido novio. De pronto eso. Porque me dediqué al trabajo… Ni pareja he tenido nunca. Creo que es algo que hay cumplir, me dediqué toda la vida a trabajar y a estudiar y ahí se me fueron estos 28 años”, comentó Zapata.

Acá, la conversación completa:



Igualmente, es enfática en aclarar que le gustaría tener a alguien con el que pueda compartir sus pensamientos, sentimientos, sueños y metas; además, del apoyo en los momentos difíciles.

La periodista sigue consolidándose como una de las reporteras con mayor proyección en Colombia por su particular visión de los hechos, su sencillez y carisma hacia los televidentes.

