Érika Zapata ha sido una de las mujeres que se ha robado el corazón de los televidentes.

Su carisma, humildad, entusiasmo e historia han despertado sentimientos de admiración y orgullo por parte de los colombianos.

A sus 27 años, es reconocida por ser una de las periodistas más populares de Noticias Caracol y por ser una profesional fuente de inspiración y motivación para llegar alcanzar los sueños.

Sin embargo, Zapata estuvo en una entrevista con Tropicana hace un tiempo, donde habló con sinceridad sobre su vida amorosa. Según su experiencia, no ha tenido suerte en el amor, pues no ha dado con la persona con quien pueda sentirse segura. Aún así, aclaró que no le cierra las puertas a enamorarse.

Durante la charla, la periodista, que incluso ha tenido críticos, reveló abiertamente que aún no ha tenido relaciones: “Me hace reír, la gente no lo cree. Tengo 27 años y nada. No lo he hecho, por eso evitaba tener novios, ¿entiendes? Quiero estar lista, sentirme segura”, señaló.

Al parecer, lo realmente importante para la mujer es encontrar a alguien que pueda cumplir con sus expectativas. Un hombre que sea responsable, bondadoso y dedicado a su trabajo, son algunas de las cualidades para intentar un compromiso.

“Soy selectiva. Quizás en el futuro, cuando encuentre a alguien que me valore lo suficiente. Ni siquiera he besado a alguien”, afirmó.

Hasta el momento han sido sus estándares lo que la han llevado a decidir por cuenta propia estar soltera, como lo explicó: “Podría perfectamente estar con alguien como un Érika Zapata hombre. Aunque suene a broma, no he experimentado esa parte del amor“.

Así mismo, confesó, entre bromas y sin tabúes, que no ha dado su primer beso y que es posible que llegue también a los 28 sin pareja.