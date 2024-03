Recientemente Sebastián Palacio, periodista que se ganó el reconocimiento de los televidentes de Caracol Televisión, concedió una entrevista a la revista Vea, en la cual compartió información sobre su renuncia y la reacción de una de sus colegas del canal ante su decisión de irse.

(Vea también: Érika Zapata vivió “hermoso momento” en Noticias Caracol por mujer que le dijo de todo)

Érika Zapata, de quien se rumoró que era novia de Palacio, aclaró que su vínculo con el periodista y excompañero es estrictamente amistoso, llegando incluso a compararlo con una relación fraternal.

Palacio en entrevista con el medio de comunicación indicó que al comentarle la decisión a su compañera de trabajo, Zapata le dijo:

“Cuando le conté que estaba en este proceso se enojó conmigo una semana. Me decía: ‘Estás loco, ¿cómo te vas a ir? Eso no puede pasar’. Todo el mundo me decía que sí y la única que no era Érika”, contó Palacios.