Érika Zapata dio su despedida al periodista Sebastián Palacio, quien después de 10 años de trabajar como reportero para Noticias Caracol desde Medellín, dejó el canal este miércoles 6 de febrero.

A través de su cuenta de Instagram con una imagen de los periodistas, Zapata escribió:

“Hoy mi gran amigo, toma otros rumbos laborales para seguir creciendo como siempre lo ha hecho. Lo tengo en mi corazón. Cómo olvidar que me levantó en momentos de angustia cuando la gente tanto me criticó”, escribió Zapata.

Después escribió: “Fue la primera persona que se me acercó para ayudarme en el proceso laboral que iniciaba. Siempre me ayudó, me defendió, me motivó a ser mejor, a ser consciente de mis errores y a salir de mi zona de confort”.

Luego escribió. “Como una vez se lo hice saber, yo lo admiraba desde que estaba en la Universidad y afortunadamente la vida nos unió en el camino y se convirtió en mi mejor amigo, en mi hermano. Seremos amigos toda la vida porque nuestra amistad, va más allá de cualquier cosa. Te adoro Sebastián Palacio. Me vas a hacer mucha falta. Nadie como tú. El mejor amigo, el mejor profesional, el mejor ser humano.

Hace un año aproximadamente Zapata se convirtió en críticas por un mensaje dedicado a su “Amor platónico'”, el periodista Sebastián Palacio.

“Tengo que confesarles algo, eso fue algo de hace mucho tiempo, casi nunca lo cuento. Desde que estaba en la universidad veía las noticias que hacía Sebas [… ] Yo me mantenía encantada no solamente porque era bonito, sino porque me gustaban sus notas, yo lo admiraba”, confesó Zapata.

La periodista aprovechó para contar que Palacio pasó de ser su “Amor platónico” a convertirse en su mejor amigo y compañero de trabajo.

Varios internautas le respondieron a Zapata escribiendo en su cuenta de X, antes Twitter, que parecían “novios”.

¿Por qué se va Sebastián Palacio de Noticias Caracol?

El periodista que cubría las noticias de Medellín y Antioquia se despidió en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

Hoy finaliza una de las etapas más maravillosas y enriquecedoras de mi carrera profesional. Fueron casi 10 años al lado de un gran equipo conformado por los mejores seres humanos @NoticiasCaracol Me llevo los mejores recuerdos, enseñanzas y una madurez producto del camino. pic.twitter.com/r5G1RS9g56 — Sebastián Palacio (@sebastian_pal) March 6, 2024

“Fueron casi 10 años al lado de un gran equipo conformado por los mejores seres humanos Noticias Caracol. Me llevo los mejores recuerdos, enseñanzas y una madurez producto del camino”, señaló el periodista Sebastián Palacio.

