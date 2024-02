La periodista de Caracol Televisión Érika Zapata respondió los malintencionados comentarios que le han hecho sobre su cuerpo y edad a través de su red social de X.

En su cuenta, la periodista escribió:

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”.

En respuesta, fue inundada por una oleada de respaldo por parte de sus seguidores, quienes elogiaron tanto su desempeño como periodista, así mismo por su autenticidad, carisma y sencillez.

“Eres una mujer divinamente hermosa y una gran profesional, eso es lo que importa”, “¿cómo? Si usted es lo más hermoso que yo he podido conocer y ver por aquí”, “no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y que nos acepten tal como somos”, “así es, la vida es más bacana cuando dejamos de pensar en lo que digan los demás”, “tú eres inteligente, brillante y hermosa, admiración total“, “eres grandiosa, estás para grandes cosas, proyectos, desafíos y todo aquello que un excelente periodista debe afrontar en la búsqueda de la verdad”.

Zapata se ha vuelto famosa por su forma de informar en el noticiero, siempre de una manera dinámica y especial, con un lenguaje muy coloquial. Algunas frases que han relucido son:

“Las personas parecían pollos en un galpón”, “hay gran afluencia de personas, mero gentío”, “unas personas desesperadas por esperar y otras estirando trompa”, entre otros.

No es la primera vez que la periodista de Caracol Televisión en Medellín tiene que salir a defenderse de ese tipo de comentarios en sus redes sociales. El año pasado, la paisa comentó en su red de X:

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me hicieron sentir re mal”.

