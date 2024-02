La presentadora del matutino ‘Mañana express’ del Canal RCN Sandra Bohórquez se casará este 23 de febrero en Barichara, Santander, (Ver mapa) con el abogado Sebastián Espinosa, luego de varios años de noviazgo.

Según la comunicadora, le expresó a ‘Lo sé todo’, que quiere que su boda sea íntima y con personas muy cercanas. La pareja eligió ese lugar para su unión porque es muy especial y, además es un pueblito que aman los dos.

La pareja se conoció hace 14 años y desde que se vieron fue amor a primera vista.

El octubre del año pasado, la presentadora reveló que estaba comprometida, al lucir el anillo de compromiso ante sus compañeras de set del programa mañanero. “Estamos celebrando el amor”, contó Ana Karina Soto.

La pedida de mano se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, en un yate que contrató su prometido. En medio del atardecer el abogado se agachó y le entregó el anillo a Bohórquez, ella lloró de felicidad y aceptó la propuesta.

“Fui muy feliz, estuve sorprendida y soy la mujer más feliz”, contó Bohórquez.

Presentadora de RCN dice que “milagro” la salvó de morir

Por otro lado, Bohórquez contó en ‘La sala de Laura Acuña’ que decidió someterse a un retoque estético cuando estaba en un concurso de belleza. Después de una semana de la intervención, empezó a sentirse mal y volvió al hospital, un milagro salvó la vida de la periodista.

La llevaron a cuidados intensivos porque descubrieron que, durante la cirugía, le entró una bacteria que le estaba dañando todos sus órganos.

“Estas bacterias matan a la gente o quedan sin una pierna, sin un brazo o inválida. No fue mi caso, gracias a Dios. […] Yo tengo cicatrices, pero no me importa, estoy viva a un milagro”, dijo la presentadora a Laura Acuña.

