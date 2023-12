El hombre fue captado junto a su papá y su mamá, según información de El Meridiano, en una estación de gas del municipio de Sahagún (Córdoba) con la intención de tomar un bus que los llevara lejos y le hiciera olvidar al novio el momento amargo que vivió en su boda.

(Vea también: “Que tu papá siga decidiendo por ti”, el grito de novia que le dijo no a su prometido)

Probablemente el novio buscará olvidar lo ocurrido en la noche del sábado 16 de diciembre en el centro de eventos Villa Linda, de Chinú, cuando su novia le Jessica Avilés respondió “no” cuando la notaria le dijo que si quería casarse con el hombre con el que se había comprometido.

Aparentemente, la novia se dejó llevar en su decisión por las tensiones que tendría con su suegro, ya que en la ceremonia alegó que su entonces pareja sentimental daba un paso si sus padres se lo permitían.

“El papá de Santiago me mintió. Él se deja mandar por el papá, así no me caso”, sorprendió Avilés a los invitados el día del matrimonio.