Para nadie es un secreto que la comunicadora antioqueña es una de las más queridas de su gremio por el carisma y la particular forma de presentar sus informes.

Ese cariño se lo suelen expresar sus seguidores constantemente, como la mujer que este sábado 23 de marzo la sorprendió mientras estaba en vivo en Noticias Caracol para decirle lo mucho que la admiraba.

En medio del informe, la mujer se le acercó a la comunicadora y le dedicó unas palabras en especial.

—Usted me encanta. Yo me muero por usted y es la mejor periodista del mundo. Ojalá me le den un premio pues— afirmó la señora.

—Muchas gracias. ¿Para dónde va usted?— le preguntó Érika Zapata, quien estaba reportando lo que ocurría en una terminal de transportes.

—Voy para el santuario— contestó la mujer.

—¿Cómo se llama usted?— indagó Zapata

—Mery— respondió la ciudadana.

Después de unos segundos, la periodista continuó con su informe y no se dejó distraer por lo sucedido. Sin embargo, su compañero Pablo Arango, quien estaba desde estudio, le pidió llamar nuevamente a la señora para que le diera el mensaje completo que quería decirle inicialmente.

Hoy viví este hermoso momento en un directo mientras hablaba de viajeros en Semana Santa. Gracias a la gente por creer en mí. pic.twitter.com/7g5vqEL0gs — Érika Zapata (@ericayasmin4) March 23, 2024

Mujer sorprendió a Érika Zapata en Noticias Caracol

Inmediatamente, la comunicadora llamó a la señora y la dejó continuar con sus elogios.

“Que los mejores premios de Antioquia y Colombia se los den a usted porque para mí es la mejor periodista del mundo. Yo muero por usted. Yo digo ‘ay, no salió Érika, me dicen cuando esté Érika’. Usted es muy original, espontánea y dice las noticias como son y como ocurren. La felicito, Dios la bendiga, y que todos los premios se los den a usted. Si no, me dice y voto por usted”, afirmó Mery.

Érika Zapata la miraba con cierta timidez, pero eso no le impidió agradecerle por todo lo que le había dicho.

“Usted se lo merece. Es muy divina y muy hermosa”, fueron las palabras con las que se despidió la mujer.

