El reconocido periodista antioqueño Sebastián Palacio es famoso por ser uno de los reporteros que informa de los hechos más importantes de Antioquia y Medellín para los televidentes de Caracol Televisión.

(Vea también: “Dame una esperita”: Alejandra Giraldo, de Caracol, destrozada por muerte de su perro)

En las últimas horas, el comunicador tuvo que aclarar a través de su cuenta de X, antes Twitter, que no lo despidieron o renunció del canal y que sigue llevando las mejores historias a través de Caracol Televisión.

El mensaje de Palacio fue el siguiente:

“Para quienes me han preguntado estos días que si ya no estoy en Caracol… acá seguimos, con la gente de Medellín y Antioquia. Gracias por preguntar, por el cariño y la sintonía, me sorprende la cantidad de mensajes en especial desde Bogotá”.

Para quienes me han preguntado estos días que si ya no estoy en Caracol… acá seguimos, con la gente de Medellín y Antioquia. Gracias por preguntar, por el cariño y la sintonía, me sorprende la cantidad de mensajes en especial desde Bogotá. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/zwAU6T4gR5 — Sebastián Palacio (@sebastian_pal) February 8, 2024

Resulta sorprendente para el periodista, a quién un día lo dieron por muerto y le tocó aclarar el tema, que la atención de su presencia en el noticiero la recibiera por parte de los habitantes de Bogotá, que de los propios coterráneos.

¿Quién es Sebastián Palacio?

Palacio, oriundo de Jericó, Antioquia, (Ver mapa) siempre supo cuál sería su vocación desde pequeño, cuando ya no tocaba el balón de fútbol con sus amigos, sino que encontraba placer en construir micrófonos y cámaras de cartón, recreando estudios de grabación para actuar como presentador.

El periodista concedió una entrevista a Revista Medellín la Eterna Primavera donde relató parte de su proceso: “Palacio soñaba con ingresar al mundo del periodismo bajo una marca en particular, ya que esta marca acompañaba sus ingeniosos elementos periodísticos elaborados con sus propias manos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastián Palacio Palacio (@sebaspalaciop)

Lee También

Palacio es egresado de la carrera de comunicación social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En 2021 fue galardonado con el Premio a Mejor Reportero Revelación, otorgado por el Circulo de Periodistas de Envigado, el 7 de febrero de 2021

Hace unos años, llegó a Caracol como reportero de las noticias de orden público de Medellín y Antioquia.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.