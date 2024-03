Sebastián Palacio se ganó el cariño de muchos televidentes gracias a los años que trabajó frente a las cámaras de Noticias Caracol. Allí catapultó su carrera y se convirtió en una de las caras más reconocidas del espacio noticioso. Incluso llegaron a decir que él y Erika Zapata tenían una relación sentimental, que posteriormente fue desmentida.

Ahora, luego de entregar su trabajo tantos años a una misma casa, decidió tomar otro rumbo y aceptar una propuesta bastante interesante en otro medio de comunicación.

Se trata de Teleantioquia y no sería otro presentador más, sino que asumió la dirección de la redacción del medio de comunicación.

A través de sus redes sociales se despidió del Canal Caracol y compartió, feliz, el recibimiento que le dieron en Teleantioquia, en donde llegó a sentarse en el set y, por supuesto, a tener bajo su mando a varios periodistas web.

Una de las despedidas más conmovedoras fue la de Zapata, quien compartió una foto con el hombre y un lindo mensaje deseándole lo mejor en su camino profesional.

“Toma otros rumbos laborales para seguir creciendo como siempre lo ha hecho. Lo tengo en mi corazón. Cómo olvidar que me levantó en momentos de angustia cuando la gente tanto me criticó. Fue la primera persona que se me acercó para ayudarme en el proceso laboral. Me vas a hacer mucha falta. Nadie como tú. El mejor amigo, el mejor profesional, el mejor ser humano”.

A pesar de extrañarse mutuamente, ambos se sienten felices por la nueva oportunidad que tiene Sebastián Palacio en sus manos.