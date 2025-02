Este jueves 13 de febrero, la ‘influencer’ conocida como ‘Epa Colombia’ concedió una entrevista a Noticias Caracol en la que habló de cómo pasa sus días en la prisión del Buen Pastor.

De esta manera, Daneidy Barrera Rojas habló por primera vez frente a los medios desde que fue recluida por una orden de la Corte Suprema de Justicia que la sentenció a 5 años y 2 meses de cárcel.

Uno de los detalles más destacados del diálogo de la también empresaria con periodistas del mencionado canal es que aseguró que sus peluquerías y su negocio de queratinas se ven muy afectados porque ella se encuentra detenida.

“Mi negocio va mal porque yo soy la imagen, yo soy la figura pública de los productos, los cuales salgo a promocionar. Yo todos los días los saco a promocionar. (…) Yo soy la cara de ello”, dijo Barrera.

Esta, situación se ahondaría por la prohibición de la alta Corte sobre el uso de sus redes sociales o la creación de nuevos productos para promocionar sus productos.

¿Quién está a cargo de la empresa de queratinas de ‘Epa Colombia’?

El pasado 30 de enero, Karol Samanta, pareja de la creadora de contenido, habló sobre el futuro de la empresa y dijo que tomaría las riendas a través de un comunicado que publicó en Instagram.

“Queremos contarles que, mientras ella no esté presente, seguimos esperándolas en nuestras sedes Carvajal, Medellín y Restrepo. No dejen de consumir los mejores productos capilares del mercado, no dejen de apoyarnos con amor, su familia y equipo de trabajo”, indicó la novia de Barrera.

