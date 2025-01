La situación legal de Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, deja expectativa en torno al futuro de sus emprendimientos comerciales al ser capturada por actos vandálicos contra una estación de Transmilenio durante el paro nacional de 2019.

Desde entonces, la incertidumbre ha crecido entre el público sobre si esto afectará la operatividad de sus negocios, en particular sus conocidas peluquerías y la línea de productos capilares. Además, llamó la atención cómo quedó uno de los locales después de la diligencia de detención.

En este sentido, Karol Samantha, pareja de la influenciadora, anunció que tomará las riendas de las empresas y a través de un comunicado en redes sociales, tranquilizó a los clientes y seguidores de la empresaria, asegurando que los negocios continuarán funcionando sin cambios.

“No hay nada más lindo que tener a Dios en nuestro corazón y tener el cariño y apoyo de todas ustedes. Infinitas gracias por no dejar sola a ‘Dane’ en estos momentos. Queremos contarles que mientras ella no esté presente, seguimos esperándolas en nuestras sedes Carvajal, Medellín y Restrepo. No dejen de consumir los mejores productos capilares del mercado, no dejen de apoyarnos con amor, su familia y equipo de trabajo”, indicó.