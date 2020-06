La joven, a la que las autoridades judiciales sancionaron por dañar Transmilenio durante una protesta, lo primero que aseguró en la entrevista en vivo para Semana es que “respeta mucho” a la Policía, pero los uniformados han sido “supergroseros” con ella en la calle.

“Aprendí a respetarla, porque uno tiene que aprender a respetar las autoridades, pero ellos son muy groseros conmigo […] y se han aprovechado de esto que me ha pasado para mandarme a un CAI, colocarme un comparendo, y yo no merezco tanto. Sé que tuve un problema con la justicia y con la Fiscalía, que los respeto muchísimo, pero la Policía se ha pasado, se ha dado garra con todo lo que me ha hecho”, dijo ‘Epa Colombia’ en la revista.

“No puedo salir a la calle, si me los encuentro ya me están parando, me están pidiendo papeles. Es muy difícil, Vicky. Mi vida ha sido muy difícil; antes no era tan difícil porque me conocían pero no tanto como ahora. Yo casi no salgo a la calle y cada vez que salgo me toca con gorra y gafas. […] No quisiera estar una cárcel ni tener una manilla, porque no me lo merezco, Vicky. Sé que cometí un error y estuvo gravísimo, pero yo lo he venido pagando… no utilizar las redes sociales y no trabajar”, agregó.