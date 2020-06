‘Epa’ le aseguró a la periodista que en este momento estaba “muy bien”, pero luego agregó que se sentía juzgada por la gente y, por eso, atentó contra su vida.

“Yo he intentado suicidarme por todos esos comentarios, Vicky”, expresó Daneidy, y añadió que todo también tiene que ver con que las agresiones no han sido solo verbales y contra ella.

“No solamente han atentado contra mi vida, sino contra la vida de la peluquería. Por donde ando me graban, me tiran piedras. Entonces, eso me bajoneó”, aseveró.