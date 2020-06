green

Daneidy Barrera Rojas indicó en Semana que lo único que hicieron los juristas fue recoger la plata y “dejarla botada” y sin ingresos por sus videos en Internet; la primera abogada, quien fue la que entregó sus cuentas de ‘Epa Colombia’ a la Fiscalía, le cobró 7 millones de pesos.

“Yo puse una tutela y me dijeron que mi apoderada había entregado mis redes sociales. Yo le dije que por qué no había hablado conmigo, que ella sabía que será mi trabajo, que porque me había hecho ese daño tan grande”, indicó Barrera Rojas en el medio.

El segundo profesional que manejó el caso, por su parte, recibió 5 millones de pesos de la ‘influenciadora’ para que la defendiera; sin embargo, según dijo Barrera en la entrevista, solo se encargó de burlarse de ella y pasarle por encima. “Violaron mis derechos, me pisotearon”.

“Fueron 12 millones de pesos en dos personas que no pensaron en mí o en mi familia. Solamente recogieron el dinero y ya, me hicieron aceptar cargos y me enredaron”, indicó ‘Epa Colombia’ en Semana, y agregó que les pagó de la plata que me hace vendiendo productos cosméticos.