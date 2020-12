green

La ‘influenciadora’ les mostró a sus seguidores el interior de su apartamento y quien la grabó le preguntó sobre su educación, a lo que ella respondió: “Mi mamá no me pudo dar estudio porque ella no tenía dinero. La situación económica era muy bajita [precaria]”.

‘Epa Colombia’, de quien se sabe si se va a casar con su novia, contó que un día vio las ofertas que ofrecía el Sena e ingresó a estudiar entrenamiento deportivo, pero no habría podido terminar su formación porque la echaron.

“De allá me sacaron cuando empezó el video viral de ‘Epa Colombia’; que porque estaba haciendo quedar mal a la entidad”, explicó Daneidy Barrera, quien aseguró hace semanas que la Fiscalía la quiere meter a la cárcel.

¿Qué hizo ‘Epa Colombia’ luego de que la echaran del Sena?

Ante la decisión de la institución, la creadora de contenido habría preferido seguir haciendo videos y no le dio mucha importancia a lo ocurrido; actualmente cuenta con más de un millón y medio de seguidores en Instagram.

Aquí, la grabación de ‘Epa Colombia’, de quien dicen quedó igual a Sara Uribe por cirugías en el rostro; el momento exacto aparece a partir del minuto 00:38.