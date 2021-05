Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente en las redes sociales como ‘Epa Colombia’, manifestó este lunes en sus historias de Instagram que probó desde muy joven las drogas, las cuales le dejaron varias secuelas.

“Amiga, yo consumí todas las drogas que existen. Empecé en el colegio porque una amiga me ofreció. En una fiesta cuando tenía 15 años me ofrecieron un polvo blanco, esa fue la droga que más me generó adicción”, aseguró.