Nuevamente el show de la Diva Rebeca vuelve a ser noticia. Esta vez por una entrevista con la actriz Endry Cardeño. La actriz de importantes producciones como ‘Los Reyes’ y ‘Fugitivos’ y que es un ícono de las personas LGBTIQ+ en el país, se refirió a algunos aspectos íntimos de su vida; como la relación con su papá, su paso fugaz por el mundo de la prostitución y una cosa que llamó la atención, su nueva relación de pareja.

Como es costumbre en su ‘show’ de Youtube, Rebeca preguntó con picante sobre su último intento de relación. A lo que Endry aseguró: “Es una ventana que yo no voy a abrir, yo me le abro de patas de todo el tiempo, pero en este momento estoy en una relación y la estoy cuidando”.

Por supuesto Diva no se quedó con esa negativa de la artista y escarbó un poco más. Y fue ahí cuando la actriz contó algunas cosas de lo que está viviendo.

Endry señaló que ha ido transformando su visión de lo que debería tener esa persona que la acompañe en su vida. “Al otro lado hay otro ser humano que también tiene sentimientos, vacíos e inseguridades. La mirada es muchísimo más amplía y en ese sentido ya van dos años de relación. No hay detalles, es una relación completamente privada. Yo pensé que a mí ya me había dejado el tren, mi última relación había sido hace ocho, nueve años”, contó en medio de risas.

Aunque intentó ser hermética con el nombre de su nuevo amor, sí entregó algunos detalles inéditos. “Yo pasé un momento en donde decía que el hombre que quisiera estar conmigo lo tenía que hacer público, me tenía que llevar porque por qué me voy a esconder. Pero he entendido que del otro lado puede haber una persona que puede no tener el mismo coraje que sí tiene uno. Seguramente que ellos tienen hasta más que perder. Pero sí es verdad que cualquier gesto de libertad y expresión se agradece muchísimo. Pero para una relación se necesitan dos personas. Y a veces una relación puede ser tan grande en la privacidad de cuatro paredes como mostrándosela a todo el mundo”, dijo la interprete.