Fue por eso que Elizabeth Loaiza, que perdió un bebé, aclaró en sus historias que su pareja, Juan Pablo Benavides, no tuvo nada que ver con los moretones que tiene en la nariz y parte de un ojo, productos de una caída.

“Muchos empezaron a decir: ‘Le pegó Jotapits’. Juepucha, la verdad es que Juan Pablo es super cascarrabias, a veces no se lo aguanta nadie, pero de ahí a que Juan Pablo me alce la mano a mí… ni a nadie”, aclaró la modelo, que contrató a abogado de Álvaro Uribe para evitar pagar multa que le impuso la SIC.

La exparticipante del ‘Desafío’, separada del papá de su hija, aprovechó para decirles a las mujeres que no deben permitir que ningún hombre las maltrate, y aseguró que ella pasó por eso con una pareja que tuvo hace varios años.

“Fuimos novios como dos años y me cascó. Yo lo denuncié. Por favor denuncien, eso fue una experiencia horrible. Me tuvo secuestrada durante tres días en su casa y me cascó horrible. Pero en este caso no fue una cascada, mi amorcito es muy cariñosito”, expresó.