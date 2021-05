green

Amparo Grisales publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve en una camilla, mientras dos mujeres del personal de la salud la están atendiendo.

“Aquí estoy, en San Andrés, a punto de terminar el rodaje y me quebré una…. ¿Cómo se llama chicas?…. El radio, me quebré el radio, así que no estaré comunicada por mucho tiempo”, dijo jocosamente la actriz que interpreta a una abuela en ‘El paseo 6’.

Se desconoce cómo fue que la artista, que comparte set con Cecilia ‘Chichila’ Navia, se quebró parte del brazo, pero manifestó que seguirá grabando.

A Grisales le vendaron parte de su brazo y toda su mano, aunque no parece ser una herida de gravedad.

Este es el video en el que Amparo Grisales cuenta que se quebró parte de su brazo: