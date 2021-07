Lina Tejeiro dio de que hablar en las redes sociales luego de que se viralizara el intercambio de mensajes que tuvo en Twitter con un seguidor. Ella publicó una foto y el usuario le escribió: “Se me hace gorda”. La modelo pensó que el sujeto estaba criticando su apariencia física y le respondió ‘con una piedra en la mano’. “¿Gorda? Jajaja, gorda es como quisieras tenerla”, aseguró ella.

Al ver la reacción de Tejeiro, muchos de sus seguidores le hicieron caer en cuenta que entendió mal el mensaje del hombre. Horas después, la actriz quiso pronunciarse al respecto a través de un video que compartió en Instagram, burlándose de ella misma por no haber comprendido lo que en verdad le quiso expresar el sujeto.

La famosa empezó reconociendo que su error en esta situación fue estar tan prevenida ante eventuales comentarios negativos que pudiera recibir por parte de sus seguidores. “Me pasó algo muy gracioso por andar a la defensiva. Eso me pasa por andar a la defensiva. Tengo que aprender”, expresó.

Acto seguido, Tejeiro procedió a comentar con gracia lo que sucedió y tomar con buen humor su reacción. “Soy una güe… (risas). Eso me pasó ayer, por andar a la defensiva. Igual, tampoco me encanta que me haya dicho eso. Te pudiste haber reservado. Pero me pareció muy gracioso”, contó la actriz.

Por último, la modelo quiso enviar una particular sugerencia a sus seguidores. “En conclusión, uno no puede ir por la vida a la defensiva, contestando con piedras en la mano porque el día de mañana puedes perder al amor de tu vida, que te hizo un buen piropo, como el que me dijeron a mí y no entendí“, bromeó.

Lee También

A continuación, el divertido mensaje que entregó Tejeiro sobre el episodio que protagonizó con el seguidor de Twitter: