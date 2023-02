Hace unos días, el cantante vallenato Elder Dayán Díaz publicó un polémico tuit en el que aseguraba que había poca hermandad y muchas críticas de parte de los seguidores de un artista a otro. A raíz de esto, el programa ‘La red’ lo entrevistó y en este espacio el artista ratificó lo que publicó en su red social.

“Estamos todos los cantantes en una bandeja, y cada quien es libre de apoyar a quien quiera, pero yo no entiendo por qué una persona que apoya a X cantante tiene que tirarle a otro. Quédese apoyando a su cantante, hágalo más grande, haga más grande su música, pero no denigre a los otros”, expresó el hijo de Diomedes Díaz.

De la misma forma, manifestó que en sus declaraciones en la red social no estaba señalando a nadie. “Yo no estaba señalando a ninguno, yo me fui en contra de esas personas, y le pido perdón a Dios porque ese día me enfrasqué en ellos porque me afectaron, y no tiene por qué afectarme, pero me duele porque es mi folclor”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aguardiente Amarillo (@aguardienteamarillo)

Y agregó: “Yo hablo en general, porque a mí me duele también cómo maltratan a mis colegas, nosotros nos fregamos, dejamos la casa sola para ir a las tarimas, dejamos a la familia sola como para llegar a un lugar en donde la gente diga: ‘Nombe, bajen a ese de ahí. Monten a otro’”.

Finalmente, el cantante concluyó diciendo que es necesario e importante que el folclor se una, artistas y seguidores, para generar hermandad entre todos.

“Queremos que el folclor se una, tanto los artistas como los seguidores. Ahora mismo, en este 2023, no hay una hermandad, un colegaje como el que tenía mi papá, no nos abrazamos sino que vamos como con el recelo, con la vaina, y ese no es el hecho. Tenemos que ser amigos, tenemos que ser hermanos”.