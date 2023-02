A mediados del año 2022, en medio de los ‘Premios Influencer Ícono’, se presentó Yina Calderón con un vestido blanco, con muchas aberturas que mostraban su piel y tenía decoraciones con pinturas y bolas de colores. Este episodio llevó a que muchos la señalaran y se burlara, pero hubo una crítica puntual que la marcó y la sacó de casillas; la comparación con una piñata.

Esta publicación salió en la página web de la emisora ‘La Kalle’ y fue la que motivó las respuestas de la polémica ‘influenciadora’ y su hermana Juliana. Y aunque en esa oportunidad no fue grosera o formó escándalo, quiso poner en su lugar a los críticos:

“¿Por qué me ‘tiran’ tan duro? Había trajes más locos, deschavetados, más payasos, que el mío. Pero, el mío es el que llama la atención… ‘Como un payaso’ y no me importa. Después de que a mí me guste el traje, y a mí me gustó. Tengo el dinero para un diseñador, pero lo hice con mi diseñador de Barranquilla”.