A través de algunos trinos, el cantante vallenato Elder Dayán expresó su inconformidad y opinión sobre las personas que critican el nuevo vallenato, a los artistas y a los seguidores. El hijo de Diomedes Díaz no se ‘quedó con nada’ y arremetió contra los ‘haters’.

“A veces como artista del género vallenato me da tristeza de ver cómo la gente me maltrata y maltrata a mis colegas y en conclusión no sé ni a quien apoyan, porque se encargan de comentar y comentar cada porquería que se les ocurre para hacer daño”, escribió inicialmente en su red social.