En redes sociales se difundió un video del cantante vallenato Elder Dayán en pleno concierto, en el que se le escucha compartir varias reflexiones que causaron rumores.

“Yo soy bueno a las buenas, y a las malas soy mejor hermano, porque Dios me dio un corazón dónde no cabe la maldad. Que si es por plata, es falta de fe, porque Dios todos los días nos provee. Que se vayan de mí por plata, eso sí me duele”, dijo.