El entretenimiento colombiano está de luto después de conocerse el fallecimiento el pasado martes de uno de los personajes más icónicos del programa humorístico con mayor trayectoria en la televisión nacional. Un comediante de estatura pequeña, pero de un corazón grande. Así lo evidenció ‘Don Jediondo’, su compañero de grandes batallas y con el que hizo dupla en ‘Sábados Felices’.

En diálogo con ‘La Red’, el boyacense entregó detalles de cómo era Cruz María Betancur y la manera en la que se enteró de su muerte, que lo afectó bastante, pues lo consideraba un amigo entrañable.

“Estaba yo a punto de grabar cuando me escribió su hermana. Ese día para mi fue muy duro, me tocó grabar en medio del dolor. Son cosas que uno no quisiera pasar, pero tuve que aislarme un rato a llorar la pena”, expresó.

Cómo murió Cruz María Betancur, humorista de ‘Sábados Felices’

Además, el reconocido humorista dio detalles de la manera en la que murió su compañero y amigo: “Cruz María es uno de los seres más hermosos que he conocido, una persona muy noble. Él duro un mes en el hospital, lo dieron de alta el Miércoles Santo y el 11 de abril su hermana lo estaba bañando y lo notó hinchado. En la ducha se agarró de una rejilla y dijo: ‘No puedo respirar más’ y ahí cayó. Ella trató de reanimarlo, pero no pudo. Fue un infarto fulminante”, comentó ‘Don Jediondo’ en el programa.

Finalmente, ‘Don Jediondo’ contó cuál es el mejor recuerdo que se lleva de su amigo: “Dios me iluminó con el parcero que yo quería. No me olvidaré las bromas que le hacía, pesaba mucho y recuerdo sus palabras cuando me decía ‘Jefe, estoy muy orgulloso de trabajar con ustedes. Cruz María se ganó el cielo”.