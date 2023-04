Maribel Guardia habló por primera vez frente a las cámaras luego del deceso de Julián Figueroa, su hijo con el fallecido Joan Sebastián, en medio de la sorpresa general por esa situación.

Este es el video de la reaparición en público de la reconocida figura luego de ese doloroso momento, replicado por el programa ‘Suelta la sopa’ desde su cuenta de Instagram.

El joven de 27 años fue hallado muerto en su casa en Ciudad de México el pasado domingo 9 de abril, hecho sobre el que ella se abrió y reconoció el apoyo que ha recibido de sus seguidores.

“Yo no me lo esperaba que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas. Lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor”, afirmó.

En medio del dolor por la pérdida de su único hijo, del que guarda un último recuerdo antes de su fallecimiento, envió un conmovedor mensaje en el que demostró públicamente su sufrimiento.

“Le pido a Dios por todos los que me están viendo, que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos y los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande”, aseguró.

Recientemente se han conocido múltiples datos sobre la muerte del hijo de la costarricense y el mexicano Joan Sebastian, como detalles sobre sus últimos minutos de vida.

Julián Figueroa y Maribel Guardia vivieron momentos de mucha cercanía, como cuando aparecieron en un video cantando juntos en una situación muy especial de esa familia.

De igual forma, se ha presentado información acerca del padecimiento que llevó al deceso del joven de 27 años, hecho que causó sorpresa general y dolor que ahora quedó en evidencia con la reacción de Maribel Guardia.