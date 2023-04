Julián Figueroa murió el pasado domingo en las horas de la noche por unos problemas cardiacos.

El cuerpo del cantante y actor fue encontrado en una de las habitaciones de su casa y las autoridades informaron que no presentó ningún signo de violencia en su humanidad.

Maribel Guardia rompió el silencio tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

En sus mismas declaraciones, Maribel aclaró las razones por las cuales su hijo no tuvo servicios funerarios.

“Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros, no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo, siempre me dijo ‘yo no pude llorar bien a mi papá’, y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él”.

“Les pido a todos los que están viendo que recen mucho por mi hijo y mucho por nosotros para que podamos tener valor y le pido a Dios a todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, finalizó.

