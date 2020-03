green

La DJ, más conocida por haber protagonizado una bochornosa escena de celos al encontrar a su expareja el también DJ ‘Exotic’ siéndole infiel con su mejor amiga Valeria Gutiérrez, recurrió a su cuenta de Instagram para destapar una vez más que el artista estaría engañando a su actual pareja.

Reyes mostró los chats de WhatsApp que comprobarían que su ex la sigue buscando y que, según ella, por eso no tienen una buena relación porque incluso le hace “reclamos como si fuera aún su esposo”.

En la primer conversación que publicó Reyes, su expareja le recrimina por tener una relación sentimental con el artista urbano ‘B King’, pero ella le reprocha cómo le fue infiel y que toda Colombia se enteró de la humillación que le hizo pasar.

“Una infidelidad vale c***, pero como me humilló, eso a usted la vida se lo va a cobrar porque Dios sí sabe la esposa que fui”, le escribió Reyes a ‘Exotic’ en un chat a través de mensajes directos en Instagram.

En otro cruce de mensajes, el DJ reconoce que con ella nunca fue fiel, y que nunca lo será porque esa es “su esencia”. Asimismo, le habría confesado en dicha conversación que le es infiel a su actual novia, pero ella lo “perdona” porque lo ama.

“Y con Valeria ya hemos tenido nuestros problemas, pero ella me aguanta porque me ama […] no era infiel que porque era usted, es porque yo soy así”, escribió ‘Exotic’, según la artista, desde otro número de celular donde estaban teniendo la acalorada conversación.

A continuación, una recopilación de las historias de la DJ Marcela Reyes contando lo sucedido con su ex: