View this post on Instagram

#RedesSociales || A través de sus #Instastory, @divajessurum respondió algunas preguntas de sus fans 🤔 ……. Varias de ellas, se refirieron directamente a su ex, @rafaelcaparroso y dejó claros varios run runes acerca de su relación. De igual forma, manifestó su respeto y cariño hacia él …… ¿Creen que ahí hay una 🚪 abierta? ❤️ . . . #DivaJessurum #RafaelCaparroso #Instagram #Viernes #LaMovidaDeLosFamosos