En una sincera conversación con Carolina Araújo, expresentadora de RCN, para su pódcast ‘Realidades Ocultas’, el actor colombiano Diego Cadavid dejó al descubierto uno de los episodios más incómodos de su carrera actoral. Durante la entrevista, Araújo le preguntó si realmente existe “química” entre los actores que interpretan parejas en pantalla, y su respuesta sorprendió a más de uno.

Para Cadavid, la idea de que haya una conexión emocional real entre los actores que comparten escenas íntimas es más una construcción profesional que una vivencia genuina. “Es ficción porque para que haya química con la actriz es muy jodido, porque si no, uno se tiene que tragar”, dijo, en tono directo.

Diego Cadavid habla de las escenas de besos con otras actrices

Sin embargo, el actor reconoció que, para lograr transmitir credibilidad en esas escenas, necesita encontrar algo atractivo en la persona con la que actúa.

“Me pasa que sí o sí tengo que encontrar algo que me guste: las cejas, sus senos, su boca, su manera de hablar. Yo le encuentro esas cosas y me pego de eso porque esas escenas íntimas o de besos son hermosas. Me pone nervioso, y creo que si tengo que ir por ahí, funciona”, confesó.

Diego Cadavid reveló escena con actriz que no tuvo química en el set

Pero no todo ha sido magia frente a las cámaras. Cadavid relató una experiencia amarga con una actriz durante el rodaje de una telenovela que duró siete meses. Según contó, desde el inicio no hubo ningún tipo de afinidad. “Nos caímos mal. No sabían qué hacer los de la producción. Me organizaban cenas con ella y yo dije: no necesito que se organice nada. Ella me cae mal y aquí estamos trabajando, simplemente trabajemos y actuemos. Pero fue horrible”, recordó.

El conflicto no solo se basaba en una falta de simpatía personal. El actor fue más allá y reveló que su compañera, aunque no reveló el nombre, no mostraba compromiso profesional.

“Además, era muy vaga. No estudiaba. A mí no me tiene que caer mal o bien, pero no estudiaba. Y yo soy medio ‘nerd’. No se aprendía las escenas y llegó un día sin haberlas leído”, dijo, visiblemente molesto al recordar ese momento.

La situación llegó a tal punto que Cadavid decidió apartarse del set. “Yo me fui y le dije a producción: cuando ella estudie, yo vuelvo”. Esta decisión causó una reacción adversa por parte de la actriz, que se enteró de que todo el canal sabía lo ocurrido. “Me odió más porque todo el canal se enteró”, contó a Araújo.

La tensión se mantuvo durante los siete meses de grabación. Según relató, su compañera ponía música a todo volumen para desconcentrarlo, movía las luces en las escenas y la dinámica se volvió insostenible. “Nos tirábamos rayos, horrible. Y luego nos teníamos que besar”, relató entre risas incómodas. Y aunque la experiencia fue amarga, el actor no pudo evitar lanzar un comentario irónico: “Besaba rico la maldita, en el fondo”.

Con este testimonio, Diego Cadavid no solo desmitifica la supuesta armonía constante entre actores en una producción, sino que también pone sobre la mesa la importancia del profesionalismo en el set. Su relato deja claro que, aunque la actuación es ficción, las relaciones humanas detrás de cámaras son muy reales y, en ocasiones, muy complicadas.

