Diana Celis abrió este fin de semana el cajón de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de un millón de seguidores, para que le hicieran preguntas.

Como es normal, una gran mayoría estuvo relacionada con ‘Epa Colombia’, con quien mantiene una relación sentimental desde hace años, a pesar de que terminaron en una ocasión por unos supuestos cachos.

Uno de los seguidores de la jugadora de Santa Fe le preguntó si su mamá quiere y apoya su relación con la reconocida ‘influenciadora’, quien hace poco dijo que en la Dian pensaban que ella lava dinero con su negocio de las keratinas.

Lee También

“El tema ha sido un poco complicado porque mi mamá es cristiana. Ella me dice que me ama a mí, pero que no comparte y no acepta lo que yo estoy haciendo, que es tener una relación con una mujer”, reveló Diana Celis.

Luego, la futbolista habló sobre algunos comentarios que dicen que ella está con ‘Epa Colombia’ por plata.

“Sí hay muchas personas que dicen eso, pero no me afecta lo que digan los demás, ella sabe, ella me conoce y he estado con ella desde el principio, desde cuando no tenía nada”, zanjó en un tono muy tranquilo.

Diana Celis responde a quienes dicen que está con ‘Epa Colombia’ por interés