En varios videos y fotos quedó en evidencia la magnitud de fiesta que le preparó Pipe Bueno a Luisa Fernanda W este fin de semana, para festejar su llegada a los 28 años, edad que alcanzó el 16 de julio.

Frente a amigos como Karin Jiménez (esposa de Santiago Arias), Mario Ruiz y ‘la Mafe’ Méndez, el cantante le dedicó un miniconcierto a su novia, que comenzó con unas dulces palabras: “Para la mujer que yo amo, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga hoy y siempre”, fue parte del mensaje que pronunció el intérprete de ‘Cupido falló’.

Por la tarima también pasó la actriz y cantante Juliana Velásquez, de ‘Pa quererte’, que cantó ‘Amor eterno’ en compañía de un grupo de mariachis.

Para su fiesta, Luisa Fernanda W lució un conjunto de falda y top de manga larga brillante, que dejaba ver su trabajado cuerpo.

View this post on Instagram A post shared by Luisa Fernanda W (@luisafernandaw)

¿Por qué Luisa Fernanda W no quería celebrar su cumpleaños en grande?

Luego de la celebración, la estrella digital agradeció a Dios en las historias de su cuenta de Instagram, en donde también le respondió a uno de sus seguidores que le preguntó por qué no quería festejar: “Quería hacer algo ‘relajado’ en familia, pero Pipe me organizó un megacumpleaños. La verdad, me encantó. La pasé muy bien con todas las personas que me acompañaron en este día tan especial”, escribió en la red social.

A continuación puede ver un video que recopila algunos momentos del cumpleaños de Luisa Fernanda W, organizado por su novio Pipe Bueno, seguido de fotos que él subió a su cuenta de Instagram:

View this post on Instagram A post shared by Famosos de la A a la Z (@famososhastalaz)