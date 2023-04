Sandra Beltrán es una actriz y modelo colombiana que participó en la serie ‘Padres e hijos’ y que, posteriormente, fue ampliamente conocida en el país por su papel de ‘La diabla’ en la famosa novela ‘Sin tetas no hay paraíso’, estrenada por Caracol Televisión en 2006.

En el programa ‘Se dice de mí’, la santandereana contó que siendo muy joven tomó la decisión de dejar su casa y mudarse a Bogotá para estudiar actuación. Y agregó que como sus padres no estaban totalmente de acuerdo con la decisión, le tocó luchar y buscar diferentes empleos para conseguir los recursos económicos suficientes que le permitieran seguir con la carrera.

“Me contaba que estuvo de recepcionista, por ahí vendiendo en almacenes, vendiendo [en varias partes]“, dijo Luis Alberto Beltrán, padre de la actriz, en el programa.

En ese proceso y, antes de ser actriz, Beltrán estudió comunicación social durante seis semestres. Fue en ese entonces que su primer novio terminó siéndole infiel con su mejor amiga, luego de que ella misma le dijo que salieran a cine porque ella no podía ir.

“Yo le dije no puedo porque tengo que estudiar, pero si quieres dile a mi mejor amiga que vaya contigo. Él me dijo que cómo se me ocurría pero yo le dije no pasa nada. Y así fue, yo no supe nada más del tema hasta que el domingo de ese mismo fin de semana me empezó a llamar mucha gente. Me dio tan duro porque yo la quería tanto a ella, ni siquiera a él, era como a ella, me dolía ella. Me fui hasta su casa, ella me abrió, ni siquiera me saludó, solo abrió la puerta y me dijo: todo es verdad”, manifestó en ‘Se dice de mí’.