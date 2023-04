Los presentadores de ‘La red‘ protagonizaron un jocoso cruce de palabras en la reciente edición del programa, este sábado. Se dio en medio de una la sección conocida como ‘El fisgón’, en la que muestran cosas de los famosos que no fueron de público conocimiento en los últimos días.

En este caso, ellos estaban haciendo comentarios sobre algunas de las fiestas que se dieron entre personajes de la farándula la semana pasada, en el marco de los Premios India Catalina que se llevaron a cabo el domingo. Muchos famosos estuvieron en ‘La heróica’ disfrutando de numerosos eventos sociales.

En el programa de chismes de Caracol mostraron imágenes de la fiesta en la que estuvieron las hermanas Juana Acosta y Valentina Acosta, muy buen acompañadas. Al ver lo bien que la pasaron en la velada, Mary Méndez, quien criticó la ley de la comita chatarra del Gobierno, comentó que ojalá la invitaran la próxima vez.

Mary Méndez respondió comentarios de sus compañeros en ‘La red’

Al escuchar a la costeña, los otros presentadores lanzaron cuestionamientos sobre esa petición que hizo Méndez, quien hace días sentó su opinión sobre la explantación mamaria. Varios de ellos coincidieron al decir que a Mary no le gusta salir mucho a esta clase de eventos. “Pero cómo si tú no sales”, acotó Carlos Vargas. De inmediato, la presentadora le respondió: “Yo sí salgo”.

Acto seguido, Carlos Giraldo refutó: “No, Mary. Tú no sales a ninguna parte”. Méndez no quiso que siguieran los comentarios en torno a ella y los detuvo de manera tajante diciéndoles a sus compañeros: “Pero ven acá, ¿acaso ustedes duermen conmigo para saber que yo no salgo? Déjense de vainas”.

El intercambio de comentarios entre ellos no fue tenso. Al contrario, estuvo marcado por el buen humor de todos. Uno de los presentadores concluyó el debate diciendo: “Según Carlos Vargas, a Mary Méndez le da alergia la arena”.