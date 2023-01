Hace unos años, Anahí sorprendió a muchos al sincerarse y revelar que tuvo una fuerte lucha contra la anorexia en su adolescencia, tanto, que por poco muere.

De acuerdo con la cantante, un cometario que recibió a los 13 años produjo en ella mucha presión e inseguridad en sí misma.

“Una vez en Televisa, un productor […] que iba a ser el de ‘A mil por hora’. pero luego fue Pedro Damián, llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye, Anahí, ¿tú quieres ser la protagonista de esta novela? Pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'”, palabras que la marcaron duramente por mucho tiempo.

“No es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Ya se imaginarán lo que pasó ahí”, le explicó la artista mexicana al conferencista Daniel Habif, a través de su canal de YouTube.

Además del trastorno alimenticio, la entonces adolescente fue víctima de ‘bullying’. “En los mismos programas se burlaban de mí. Estuvo duro. Cuando llegaba a ellos, me ponían comida delante para ver qué hacía”, rememoró Anahí.

Anahí también participó en un programa especial de National Geographic llamado ‘Obsesión de cuerpos’, donde narró que estuvo a punto de perder la vida.

“Empecé a seguir el método de los 11 días, es decir, por 11 días no comía nada, luego comía por un día y, por supuesto, devolvía todo. Recuerdo que buscaba más información para darme más ideas. Por un lado, tenía mucho miedo y no quería estar enferma, pero por otro, no sabía cómo salir y prefería seguir”, aseveró la mexicana.