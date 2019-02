View this post on Instagram

… Más de 6 años al aire 🎤🥰… Fue un sueño que se concretó en una nueva opción radial que se consolidó felizmente con el tiempo … Gracias @bluradio 😃… De estas mujeres hermosas también me despido y gracias infinitas por tanto aprendizaje, porque a pesar de los buenos y malos momentos nos mantuvimos firmes en el tiempo @flavia2santos @alexandrapumarejo … A @manucardonarojas por este corto pero valioso tiempo, pase muy feliz a tu lado … Gracias también @juanitakremer por los mismos años De risas y lágrimas y a @andreinaco por un año muy feliz a tu lado, nos diste una energía maravillosa 💙💙💙💙💙💙GRACIAS INFINITAS #AgendaEnTacones 👠