Algunos, incluso, han llegado a decir que el medio la retiró de su trabajo por las posturas políticas de ella.

No obstante, la famosa aseguró, en varias parte de un ‘live’ de Instagram que hizo este jueves, que se va agradecida con Caracol —“me siento feliz de haber pertenecido tantos años a una casa maravillosa”, dijo— y que su ida es por un tema de “reestructuración”, tal como lo expresó horas antes en su despedida en vivo en ‘Día a día’.

“Quiero pedirles el favor que dejen tanta especulación; hoy leí unas cosas muy locas, y la gente habla mucho. […] Yo simplemente hago parte de un proceso de reestructuración y me voy feliz y agradecida. […] Quiero poner fin a las especulaciones, no quiero que sigan inventando tanta cosa: ¡no le pongan tanta tiza al tema! […] No me interesa hacer un show con esto, ni mucho menos; quiero que paren cualquier tipo de rumores”, dijo, y puntualizó:

“Mucha gente ya lo decía, éramos cuatro presentadoras [Mónica, Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez]. Son muchas presentadoras para un espacio tan corto… entonces, bueno, yo me siento igual feliz, contenta y satisfecha. […] Simplemente son ciclos que se cierran y yo lo único que puedo es dar gracias”.

Pero esa no fue la única duda que despejó la presentadora, también indicó que tal vez “sospechaba” lo de su salida de ‘Día a día’ (de donde también sacaron a Mauricio Vélez) y que aún no tiene otro trabajo, es más, hasta bromeó con lo que podría ponerse a hacer mientras le sale algo.

“No tengo nada, por ahora. No sé qué voy a hacer, no tengo ni idea. Voy a esperar que la vida me sorprenda, a que Dios me sorprenda, vamos a ver qué pasa. […] ¿Qué voy a hacer en los próximos días? No sé; creo que voy a hacer el diario de una desempleada o algo así [risas]”, expresó.

Aquí el ‘live’ completo de Mónica, que no solo dejó el programa de Caracol, sino ‘Agenda en tacones’ de Blu Radio.