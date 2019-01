“Esto no va a ser fácil. No me hagan llorar; ustedes [las presentadoras] son las que me hacen llorar. Habrá un proceso de reestructuración acá en ‘Día a día’, entonces, no voy a estar más acompañándolos ni en ‘Día a día’ ni en Blu Radio [en ‘Agenda en tacones’]”, fue lo primero que dijo Mónica.

Luego, la famosa —que no fue la única que salió del programa; Mauricio Vélez también— continuó con palabras de agradecimiento para la gente de producción y para los televidentes.

“Antes de continuar quiero, hice nota porque sino después de me olvidaba todo [risas], darles las gracias. Me perdonarán las lágrimas, pero… [se le entrecorta la voz] muchos abrazos desde que entré y no es fácil despedirse de un equipo de trabajo tan maravilloso. Justamente, este mes, estoy cumpliendo 20 años de estar en el medio y solamente tengo satisfacción y agradecimiento con todas las personas que han estado conmigo en este proceso”, expresó, y añadió:

“Quiero darle las gracias al equipo técnico de ‘Día a día’, ustedes, muchachos, son un aporte fundamental acá; no se ven, pero son un apoyo muy grande. A la gente del máster, a mis amigos sonidistas, ¡gracias, los amo con todo mi corazón!; ni hablar de mis compañeras de trabajo… Y [hace una pausa] especialmente a ustedes los televidentes, que son los que nos tienen en este lugar: ¡gracias por su apoyo incondicional y el amor que me han brindado a lo largo de estos años!; a las críticas también, porque de las constructivas uno aprende, crece y se evalúa”.

En su despedida, Mónica también le dedicó unas frases a Carolina Cruz y a Carolina Soto.

“Aprendí mucho, crecí mucho y, bueno, tengo compañeras inmejorables, a mis Caros hermosas que solo me han dado palabras de apoyo, las voy a extrañar porque no solo han sido compañeras de trabajo, muchas veces han servido de soporte en este camino. Quiero darles gracias infinitas”, indicó.

“Me voy con la tranquilidad de haber hecho lo mejor”, puntualizó ‘Moni’, y luego el programa le rindió un homenaje con un video y saludos de sus compañeras de las regiones.

Aunque Caracol no ha compartido la grabación con todo el adiós de la presentadora, televidentes ya han subido algunos apartes en Facebook; aquí una de esas publicaciones.